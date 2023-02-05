Укрзализныця сообщила, что железнодорожный вокзал в Одессе продолжает свою работу во время проблем с электричеством 5 февраля, 03:52 Железнодорожный вокзал в Одессе (Фото:Igor Sokolov/Facebook)

Компания Укрзализныця сообщила, что железнодорожный вокзал в Одессе продолжает свою работу во время проблем с электричеством в городе.

Все рейсы отправляются и прибывают по графику.

«На вокзале также работает Крепость Несокрушимости, где любой житель города может зарядить при необходимости гаджеты, выпить горячий чай и погреться. Кроме этого, в крепости посетители вокзала могут воспользоваться интернетом от Starlink», — сообщили в Укрзализныце.

Видео дня

Вечером 4 февраля министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вся критическая инфраструктура Одессы и района заживлена, свет вернули около трети потребителей.

Ранее сообщалось, что город Одесса и часть Одесского района временно обесточены из-за второй за сутки масштабной аварии на подстанции НЭК Укрэнерго, произошедшей утром в субботу, 4 февраля.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко заявлял, что света нет почти у 500 тысяч абонентов.