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Укрзализныця сократит количество проводников в поездах

Сегодня, 05:28
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Укрзализныця/Facebook

Проводников сократят в поездах дальнего следования

Компания Укрзализныця сообщила, что собирается провести эксперимент и сократить количество проводников в поездах дальнего следования.

Вместо трех проводников два вагона будут обслуживать два проводника, передает ЦТС.

Эксперимент проведут в первом полугодии 2019 года на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

Компания сообщила, что эксперимент направлен на уменьшение затрат Укрзализныця на обслуживание пассажиров.

Теги:   Укрзализныця

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