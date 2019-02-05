Укрзализныця сократит количество проводников в поездах Сегодня, 05:28 422 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця/Facebook Проводников сократят в поездах дальнего следования Укрзализныця/Facebook

Компания Укрзализныця сообщила, что собирается провести эксперимент и сократить количество проводников в поездах дальнего следования.

Вместо трех проводников два вагона будут обслуживать два проводника, передает ЦТС.

Эксперимент проведут в первом полугодии 2019 года на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.



Компания сообщила, что эксперимент направлен на уменьшение затрат Укрзализныця на обслуживание пассажиров.