«Символ веры в ВСУ». Укрзализныця запустила продажу билетов на первые рейсы в Донецк, Симферополь и еще три города 13 ноября, 13:01 Рейсы будет совершать Поезд к победе (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Укрзализныця и платформа UNITED24 запускают благотворительный проект Билеты к победе. С сегодняшнего дня, 13 ноября, можно оформить билеты в освобожденный от россиян Херсон и еще четыре оккупированных города.



Об этом перевозчик сообщил в Telegram.

Билеты можно купить на три первых рейса из Киева в пять городов. Кроме Херсона, речь идет о Мариуполе, Донецке, Луганске и Симферополе.

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Воспользоваться ими можно сразу после деоккупации. Как только движение возобновят, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом. Сейчас билеты можно хранить «как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов».

«Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время», — заявили в Укрзализныце.

Рейсы будет совершать Поезд к победе, расписанные вагоны которого посвящены подвигам украинцев на временно оккупированных территориях. Оформить билет можно здесь.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи переведут платформе UNITED24 для закупки last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на оккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Ранее глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин пообещал как можно быстрее восстановить железнодорожное сообщение с освобожденным от российской оккупации Херсоном.

