Россияне утром нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци: компания предупредила о задержке поездов

Россияне утром в понедельник, 12 января, нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци . Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение, но возможны задержки, сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

«Под утро — серия очередных прилетов по железнодорожной инфраструктуре. Заходим в эту неделю сфокусировано и собрано, чтобы снова восстанавливать, везти и вывозить», — написал он.

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Из-за обстрелов и сложных погодных условий четыре поезда прибыли в Киев во время комендантского часа, и по одному — в Хмельницкий, Днепр и Львов. Пассажиров встречали автобусные трансферы, а передвижение по городу разрешали по билетам, отметил Перцовский.

Для пассажиров, ожидающих свои рейсы, залы ожидания на вокзалах стали бесплатными. Кроме того, УЗ запустила дополнительную систему информирования относительно ориентировочного времени задержек, автобусных трансферов и международных пересадок.

Некоторые поезда и в дальнейшем движутся по обходным путям, поэтому задержки все еще возможны, предупредили в компании.

11 января в Укрзализныце отметили, что сейчас одни из самых сложных дней для организации движения. Машинисты, пострадавшие в результате ночного российского удара, проходят лечение. В Укрзализныце заявили, что пассажирские поезда при необходимости перенаправляют на более безопасные маршруты, даже если они длиннее, потому что главное — «довезти всех».

В компании заявили, что там, где поезда прибывают после наступления комендантского часа, УЗ вместе с местными властями организует подвоз пассажиров автобусами. Также польская сторона должна «подстраховать» международные стыковки. Пассажиров призвали планировать стыковки с запасом и как минимум до 22 января, когда заработает новый график с учетом безопасных маршрутов, планировать пересадки с запасом в 3−4 часа.

11 января в Укрзализныце сообщили, что в результате задержек на границе, плохой погоды и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.