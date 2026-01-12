Россияне утром нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци: компания предупредила о задержке поездов

12 января, 09:06
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Укрзализныця предупредила о возможной задержке рейсов (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця предупредила о возможной задержке рейсов (Фото: Укрзализныця)

Россияне утром в понедельник, 12 января, нанесли ряд ударов по объектам Укрзализныци. Несмотря на обстрелы и сложные погодные условия, поезда продолжают движение, но возможны задержки, сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

«Под утро — серия очередных прилетов по железнодорожной инфраструктуре. Заходим в эту неделю сфокусировано и собрано, чтобы снова восстанавливать, везти и вывозить», — написал он.

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Из-за обстрелов и сложных погодных условий четыре поезда прибыли в Киев во время комендантского часа, и по одному — в Хмельницкий, Днепр и Львов. Пассажиров встречали автобусные трансферы, а передвижение по городу разрешали по билетам, отметил Перцовский.

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Для пассажиров, ожидающих свои рейсы, залы ожидания на вокзалах стали бесплатными. Кроме того, УЗ запустила дополнительную систему информирования относительно ориентировочного времени задержек, автобусных трансферов и международных пересадок.

Некоторые поезда и в дальнейшем движутся по обходным путям, поэтому задержки все еще возможны, предупредили в компании.

11 января в Укрзализныце отметили, что сейчас одни из самых сложных дней для организации движения. Машинисты, пострадавшие в результате ночного российского удара, проходят лечение. В Укрзализныце заявили, что пассажирские поезда при необходимости перенаправляют на более безопасные маршруты, даже если они длиннее, потому что главное — «довезти всех».

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В компании заявили, что там, где поезда прибывают после наступления комендантского часа, УЗ вместе с местными властями организует подвоз пассажиров автобусами. Также польская сторона должна «подстраховать» международные стыковки. Пассажиров призвали планировать стыковки с запасом и как минимум до 22 января, когда заработает новый график с учетом безопасных маршрутов, планировать пересадки с запасом в 3−4 часа.

11 января в Укрзализныце сообщили, что в результате задержек на границе, плохой погоды и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Укрзализныця Обстрел Поезда Поїзд укрзалізниця

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