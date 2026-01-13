«Время опоздания может меняться». Укрзализныця предупредила, как сегодня курсируют поезда и какой будет двигаться по объездному маршруту

Из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания поездов может корректироваться, предупредила Укрзализныця (Фото: Укрзализныця / Telegram)

Во вторник, 13 января, отклонения от графика поездов в среднем составляют один час, однако эти данные не являются окончательными и могут измениться.

Об этом предупреждается в Telegram-канале Укрзализныци (УЗ).

Согласно данным, по обороту на отправку задерживаются три поезда: 178 Ивано-Франковск-Киев (+2.30 часа), 771 Киев-Хмельницкий (+3 часа), 6 Ясиня-Запорожье (+1 час).

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«Однако из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться», — подчеркнули в УЗ.

В свою очередь Telegram-канал о пригородных сообщениях Укрзализныци сообщает, что сегодня один из поездов Харьковщины будет курсировать измененным маршрутом.

А именно — поезд № 6414 Лозовая — Харьков-Пас.

«От станции Мерефа будем курсировать объездным маршрутом, в результате чего прибудем на конечную с задержкой ориентировочно 2 часа», — говорится в сообщении.

11 января в Укрзализныце отметили, что сейчас одни из самых сложных дней для организации движения. Машинисты, пострадавшие в результате ночного российского удара, проходят лечение. В Укрзализныце заявили, что пассажирские поезда при необходимости перенаправляются на более безопасные маршруты, даже если они длиннее, потому что главное — «довезти всех».

В компании заявили, что там, где поезда прибывают после начала комендантского часа, УЗ вместе с местными властями организует подвоз пассажиров автобусами. Также польская сторона должна подстраховать международные стыковки. Пассажиров призвали планировать стыковку с запасом и как минимум до 22 января, когда заработает новый график с учетом маршрутов безопасности, планировать пересадки с запасом в 3−4 часа.