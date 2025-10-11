Пассажиров эвакуировали: Укрзализныця получила сообщения о минировании поездов дальнего следования

Укрзализныця сообщила о «минировании» трех поездов 11 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця утром в субботу, 11 октября, получила сообщения о заминировании трех поездов дальнего следования, рейсы останавливали, а пассажиров эвакуировали, говорится в сообщении компании.

Речь идет о следующих поездах:

№ 68/20 Киев — Варшава;

№ 733 Днепр — Киев;

№ 748 Тернополь — Киев.

«Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию», — рассказали в УЗ.

Взрывотехники и правоохранители обследовали вагоны и не нашли взрывчатых веществ. После этого поезда возобновили движение, задержка составила менее часа.

10 октября из-за массированного российского удара по энергетике Укрзализныця сообщала о задержках и изменениях маршрутов поездов в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях.