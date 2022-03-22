Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 22 марта

22 марта, 04:11
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График отправлений эвакуационных поездов на 22 марта (Фото:Укрзалізниця / Facebook)

График отправлений эвакуационных поездов на 22 марта (Фото:Укрзалізниця / Facebook)

Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 2 2 марта.

В соцсетях железной дороги сообщается, что назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска и Одессы:

Харьков:

  • 7:50 - № 905/906 Харьков - Хелм
  • 11:30 - № 229/230 Харьков - Ужгород
  • 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
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Днепр:

  • 20:00 - № 234/233 Днепр - Чоп

Кривой Рог:

  • 11:30 - № 210/209 Кривой Рог - Львов

Краматорск:

  • 13:00 - № 275/274 Краматорск - Львов
  • 16:00 - № 277/276 Краматорск - Львов

Одесса:

  • 22:32 - Одесса - Ужгород

Киев:

  • 8:00 - Киев (ст. Дарница) - Львов
  • 19:13 - Киев - Хелм

Что касается Киева, в котором накануне, 21 марта, начал действовать комендантский час до 7:00 23 марта, Укрзализныця уточнила, что «посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа».

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5294472500586495

22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Укрзализныця Эвакуация Война России против Украины

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