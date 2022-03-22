Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 22 марта 22 марта, 04:11 Цей матеріал також доступний українською График отправлений эвакуационных поездов на 22 марта (Фото:Укрзалізниця / Facebook)

Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 2 2 марта.

В соцсетях железной дороги сообщается, что назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска и Одессы:

Харьков:

7:50 - № 905/906 Харьков - Хелм

11:30 - № 229/230 Харьков - Ужгород

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов

Видео дня

Днепр:

20:00 - № 234/233 Днепр - Чоп

Кривой Рог:

11:30 - № 210/209 Кривой Рог - Львов

Краматорск:

13:00 - № 275/274 Краматорск - Львов

16:00 - № 277/276 Краматорск - Львов

Одесса:

22:32 - Одесса - Ужгород

Киев:

8:00 - Киев ( ст. Дарница) - Львов

ст. Дарница) - Львов 19:13 - Киев - Хелм

Что касается Киева, в котором накануне, 21 марта, начал действовать комендантский час до 7:00 23 марта, Укрзализныця уточнила, что «посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа».

22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.

Читайте также: Укрзализныця возвращает платный проезд по некоторым направлениям

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.