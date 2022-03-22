Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 22 марта
График отправлений эвакуационных поездов на 22 марта (Фото:Укрзалізниця / Facebook)
Укрзализныця обнародовала график отправлений эвакуационных поездов на 2 2 марта.
В соцсетях железной дороги сообщается, что назначены дополнительные эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Краматорска и Одессы:
Харьков:
- 7:50 - № 905/906 Харьков - Хелм
- 11:30 - № 229/230 Харьков - Ужгород
- 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
Днепр:
- 20:00 - № 234/233 Днепр - Чоп
Кривой Рог:
- 11:30 - № 210/209 Кривой Рог - Львов
Краматорск:
- 13:00 - № 275/274 Краматорск - Львов
- 16:00 - № 277/276 Краматорск - Львов
Одесса:
- 22:32 - Одесса - Ужгород
Киев:
- 8:00 - Киев (ст. Дарница) - Львов
- 19:13 - Киев - Хелм
Что касается Киева, в котором накануне, 21 марта, начал действовать комендантский час до 7:00 23 марта, Укрзализныця уточнила, что «посадка в отправляемые из Киева поезда возможна только для тех пассажиров, которые прибыли к вокзалу заранее, до начала комендантского часа».
22 марта - 27-й день полномасштабной войны, которую Россия ведет с Украиной.
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