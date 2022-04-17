Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля 17 апреля, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Укрзалізниця обнародовала график эвакуационных поездов (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов, курсирующих на воскресенье, 17 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:



06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский

11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск

Видео дня

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

22:30 - 179/180 Днепр - Киев-Пассажирский

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

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