Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля
Укрзалізниця обнародовала график эвакуационных поездов (Фото:УЗ / Facebook)
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов, курсирующих на воскресенье, 17 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании.
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Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:
- 06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский
- 11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 22:30 - 179/180 Днепр - Киев-Пассажирский
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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