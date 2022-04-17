Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 17 апреля

17 апреля, 02:23
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Укрзалізниця обнародовала график эвакуационных поездов (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзалізниця обнародовала график эвакуационных поездов (Фото:УЗ / Facebook)

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Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов, курсирующих на воскресенье, 17 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:

  • 06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пассажирский
  • 11:30 - 209/210 Харьков-Пассажирский - Ивано-Франковск
Видео дня
  • 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
  • 22:30 - 179/180 Днепр - Киев-Пассажирский
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

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Теги:   Укрзализныця Война России против Украины

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