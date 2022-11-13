«Скоро будет поезд в Херсон». В Укрзализныце пообещали как можно быстрее возобновить сообщение с деоккупированным городом 13 ноября, 01:51 Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин на фоне херсонского вокзала (Фото:#залізні_зміни via Telegram)

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин пообещал как можно быстрее восстановить железнодорожное сообщение с деоккупированным Херсоном.

«Длинный день. Но мы должны были добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон», — написал Камышин в своем Telegram-канале в ночь на 13 ноября.

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Он отметил, что разминирование идет быстро, но занимает время и пообещал быстро отремонтировать поврежденный путь и разбитые вагоны.

«Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон. Потому что Херсон — это Украина!» — подытожил глава правления АО Укрзализныця.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.