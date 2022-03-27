Укрзализныця назначила на 27 марта дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Краматорска
Эвакуация украинцев (Фото:Укрзализныця)
Укрзализныця назначила на 27 марта дополнительные эвакуационные рейсы из ряда украинских городов, которые страдают из-за российского вторжения, в частности из Харькова и Краматорска.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Дополнительные эвакуационные рейсы 27 состоятся:
Харьков:
11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.
Днепр:
20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
13:00 — № 278/277 Краматорск — Львов;
16:00 — № 280/279 Краматорск — Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
Укрзализныця также подчеркнула, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com .