Укрзализныця назначила на 27 марта дополнительные эвакуационные рейсы из Харькова и Краматорска

27 марта, 04:45
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Эвакуация украинцев (Фото:Укрзализныця)

Эвакуация украинцев (Фото:Укрзализныця)

Укрзализныця назначила на 27 марта дополнительные эвакуационные рейсы из ряда украинских городов, которые страдают из-за российского вторжения, в частности из Харькова и Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дополнительные эвакуационные рейсы 27 состоятся:

Харьков:

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11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск.

Днепр:

20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.

Видео дня

Краматорск:

13:00 — № 278/277 Краматорск — Львов;

16:00 — № 280/279 Краматорск — Львов.


Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Укрзализныця также подчеркнула, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com .

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Теги:   Львов Одесса Укрзализныця Харьков Город Днепр Война России против Украины

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