Укрзализныця начала строительство платформы на Выдубичах для экспресса в Борисполь Вчера, 02:43 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця Поезд будет делать дополнительную остановку Укрзализныця

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что началось сооружение платформы для Kyiv Boryspil Express вблизи станции метро Выдубичи в Киеве.

«Это первый этап более масштабной реконструкции данного транспортно-пересадочного узла, его интеграции с транспортной системой столицы, в частности метрополитеном. Строительство платформы на Выдубичах позволит уже к концу 2019 года осуществлять там остановку Kyiv Boryspil Express, как и планировалось при запуске проекта», — заявил Кравцов.



Он также отметил, что оптимальнее было бы использовать на маршруте поезда большей вместимости.

«Однако не забываем, что один поезд такой комплектации потянет на миллионов девять евро. К тому же уже сегодня нужно думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или же гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть этого маршрута электрифицирована. Вариантов приобретения такого подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и средства собственно Укрзализныци», — заявил Кравцов.

Напомним, 30 ноября 2018 года отправили в первый рейс скоростной экспресс Киев — Международный аэропорт Борисполь.

Экспресс сломался на следующий день после его запуска.

