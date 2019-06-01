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Укрзализныця начала строительство платформы на Выдубичах для экспресса в Борисполь

Вчера, 02:43
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Укрзализныця начала строительство платформы на Выдубичах для экспресса в Борисполь - фото

Укрзализныця

Поезд будет делать дополнительную остановку

Председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что началось сооружение платформы для Kyiv Boryspil Express вблизи станции метро Выдубичи в Киеве.

«Это первый этап более масштабной реконструкции данного транспортно-пересадочного узла, его интеграции с транспортной системой столицы, в частности метрополитеном. Строительство платформы на Выдубичах позволит уже к концу 2019 года осуществлять там остановку Kyiv Boryspil Express, как и планировалось при запуске проекта», — заявил Кравцов.

Он также отметил, что оптимальнее было бы использовать на маршруте поезда большей вместимости.

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«Однако не забываем, что один поезд такой комплектации потянет на миллионов девять евро. К тому же уже сегодня нужно думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или же гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть этого маршрута электрифицирована. Вариантов приобретения такого подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и средства собственно Укрзализныци», — заявил Кравцов.

Напомним, 30 ноября 2018 года отправили в первый рейс скоростной экспресс Киев — Международный аэропорт Борисполь.

Экспресс сломался на следующий день после его запуска.

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