В Сумской области внесли изменения в движение поездов из-за ситуации с безопасностью

В движение нескольких региональных и пригородных поездов в Сумской области внесли изменения из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Согласно сообщению с 17 января поезд № 896 Фастов-1 — Шостка будет курсировать в сообщении Фастов-1 — Конотоп.

Кроме того, пригородные поезда на участке Неплюево — Конотоп и обратно ограничены по станции Алтыновка, откуда местные власти организуют автобусные шаттлы.

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С 18 января поезд № 895 Шостка — Фастов-1 будет курсировать в сообщении Конотоп — Фастов-1.

Боевые действия в Сумской области — последние новости

15 января аналитический портал DeepState сообщил о том, что российские оккупационные войска активизировались в приграничной зоне возле села Комаровка в Сумской области, пытаясь закрепиться в этом регионе.

Отмечается, что РФ также активно проверяет возможности для расширения зоны контроля, как это произошло в Грабовском, где оккупанты смогли закрепиться.

11 января в Госпогранслужбе сообщили, что российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.

4 января начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

21 декабря 2025 года Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. 23 декабря Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском. Институт изучения войны (ISW) писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.