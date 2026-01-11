«Планируйте пересадки с запасом в 3−4 часа». Укрзализныця обратилась к пассажирам на фоне задержки поездов

В компании Укрзализныця рассказали, как курсируют поезда в условиях сильных морозов, снегопадов и отключений электроэнергии из-за российских атак.

В пресс-службе УЗ в воскресенье, 11 января, отметили, что сейчас одни из самых сложных дней для организации движения. Машинисты, пострадавшие в результате ночного российского удара, проходят лечение.

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В Укрзализныце заявили, что пассажирские поезда при необходимости перенаправляют на более безопасные маршруты, даже если они дольше, потому что главное — «довезти всех».

В компании напомнили, что в мобильном приложении УЗ есть онлайн-табло на разных вокзалах, также работает портал uz-vezemo. Пассажирам с билетами отправляют уведомления в приложении УЗ (для этого должны быть включены уведомления от УЗ).

Укрзализныця также заявила, что усилила каналы информирования и ответов в контакт-центре и основных соцсетях, на больших вокзалах и в информационных зонах в усиленном режиме работают «ангелы вокзала» и дежурные, а на меньших вокзалах дополнительно открывают зоны отдыха.

Все платные залы отдыха для пассажиров с билетами на время морозов и задержек делают бесплатными, более чем на 100 вокзалах работают пункты несокрушимости, а там, где возможно, пассажирам задерживающихся поездов передают еду от World Central Kitchen.

«Вчера была сложная ситуация в Хелме: поезд задержался на границе, а на вокзале идет реконструкция, поэтому возможностей для обогрева и информирования было недостаточно. Сегодня отработали это с польскими коллегами — они разворачивают локации для комфортного ожидания, обогрева и информирования», — добавили в Укрзализныце.

В компании заявили, что там, где поезда прибывают после наступления комендантского часа, УЗ вместе с местными властями организует подвоз пассажиров автобусами. Также польская сторона должна «подстраховать» международные стыковки.

Пассажиров призвали планировать стыковки с запасом и по меньшей мере до 22 января, когда заработает новый график с учетом безопасных маршрутов, планировать пересадки с запасом в 3−4 часа.

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«Пунктуальность — то, за что нас ценят. Мы делаем все возможное, чтобы скорее вернуться к стабильному графику. А сегодня прежде всего безопасно довезти каждого пассажира», — заявили в УЗ.

Компания поблагодарила железнодорожников, которые расчищают пути, восстанавливают инфраструктуру, помогают сократить задержки и поддерживают людей, а также пассажиров за терпение и понимание.

11 января в Укрзализныце сообщили, что в результате задержек на границе, плохой погоды и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика.