Задействовали тепловозы. Из-за атак на энергообъекты Укрзализныця объявила о задержке рейсов

22 октября, 12:01
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Из-за атак на энергообъекты Укрзализныця объявила о задержке рейсов (Фото:Укрзализныця/Telegram)

Из-за атак на энергообъекты Укрзализныця объявила о задержке рейсов (Фото:Укрзализныця/Telegram)

В субботу, 22 октября, из-за вражеской атаки энергетической инфраструктуры некоторые участки железной дороги остаются обесточенными. Пока известно о задержке четырех рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сообщается, что поезда следуют под резервными тепловозами.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

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  • № 81 Киев - Ужгород;
  • № 1 Харьков - Ивано-Франковск;
  • № 119 Запорожье - Львов;
  • № 755 Киев - Луцк.
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Также в Укрзализныце напоминают, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, а пассажиры ожидают в укрытиях.

В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. Россия атакует объекты инфраструктуры в центре и на западе Украины. Сообщается о взрывах в Луцке, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях. Кое-где возникли проблемы с электроснабжением.

https://www.youtube.com/embed/iCppQRTYm94
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Укрзализныця Российская агрессия Атака Война России против Украины

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