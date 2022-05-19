«Ваш груз 200 ждет». Укрзализныця просит РФ забрать тела российских солдат, которые уже три месяца хранятся в рефрижераторных вагонах 19 мая, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Укрзализныця заявила, что уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах и готова передать их РФ.

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«Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам», — говорится в сообщении.

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Компания также обратилась к россиянам.

«Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет», — говорится в сообщении.

Ранее глава военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин сообщил, что разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранятся и на объекте на окраине Киева.

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 мая оккупанты потеряли 28,5 тысячи личного состава.

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