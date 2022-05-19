«Ваш груз 200 ждет». Укрзализныця просит РФ забрать тела российских солдат, которые уже три месяца хранятся в рефрижераторных вагонах
Укрзализныця хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Укрзализныця заявила, что уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах и готова передать их РФ.
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«Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам», — говорится в сообщении.
Компания также обратилась к россиянам.
«Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет», — говорится в сообщении.
Ранее глава военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин сообщил, что разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранятся и на объекте на окраине Киева.
Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 19 мая оккупанты потеряли 28,5 тысячи личного состава.
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