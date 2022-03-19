Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 20 марта

19 марта, 23:19
Цей матеріал також доступний українською
Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.

На своей странице в Facebook компания сообщила, что назначены следующие эвакуационные поезда:

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;
  • 17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.
Видео дня

Харьков:

8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;

11:30 — № 229/230 Харьков — Ужгород.

Днепр:

20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.

Читайте также:
«Благодарен честным белорусам». Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет — глава правления УЗ

Краматорск:

13:00 — № 267/266 Краматорск — Львов;

16:00 — № 269/268 Краматорск — Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся:

Из Одессы в Ужгород в 22:32,

Из Киева в Хелм в 19:13.

Отмечено, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Поезда Эвакуация

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ