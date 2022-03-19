Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 20 марта 19 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта.

На своей странице в Facebook компания сообщила, что назначены следующие эвакуационные поезда:

Киев, Дарницкий вокзал:

8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;

17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.

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Харьков:

8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;

11:30 — № 229/230 Харьков — Ужгород.

Днепр:

20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — № 267/266 Краматорск — Львов;

16:00 — № 269/268 Краматорск — Львов.

Также дополнительные рейсы отправятся:

Из Одессы в Ужгород в 22:32,

Из Киева в Хелм в 19:13.

Отмечено, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.

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