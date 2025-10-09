Действуют комбинированные маршруты. Укрзализныця заверила, что сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не прекращается

Укрзализныця заверила, что железнодорожное сообщение с Черниговщиной и Сумщиной не будет прекращаться. На отдельных участках из соображений безопасности будут применять комбинированную логистику: поезд плюс автобус.

Об этом сообщила пресс-служба компании в четверг, 9 октября.

«Чтобы не подвергать опасности пассажиров и железнодорожников, придерживаемся протоколов безопасности. Поезда дальнего и пригородного сообщения в Черниговскую и Сумскую области курсируют измененными и комбинированными маршрутами. Если из-за ситуации с безопасностью поезд не может добраться до конечных станций в регионе — пассажиров доставляем автобусными трансферами», — пояснила Укрзализныця.

Компания говорит, что сейчас такая логистика действует для Шостки, Конотопа, Ромнов, Носовки и Нежина. К примеру, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, далее до Нежина можно добраться автобусом, отмечает Укрзализныця.

Компания сообщила, что вместе с Черниговской и Сумской ОГА и городскими головами работает над оперативной организацией трансферов.

Также УЗ подчеркнула, что 10 октября маршруты могут быть комбинированными, но отмен не предвидится.

Укрзализныця прогнозирует, что следующие сутки тоже будут непростыми. Однако компания уверяет, что железнодорожное сообщение с северными областями продолжается, а железная дорога имеет все необходимые резервные протоколы, резервные локомотивы и сценарии комбинированных трансферов.

19 сентября издание Financial Times сообщило, что войска России усилили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, пытаясь замедлить поставки западного вооружения, нарушить грузовые и пассажирские перевозки.

4 октября председатель правления УЗ Александр Перцовский заявил, что российская армия продолжает обстреливать подвижной состав Укрзализныци, поэтому компания меняет логистику перевозок в прифронтовых областях.

7 октября вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что РФ пытается сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая является «критической артерией страны».

8 октября Укрзализныця заявила об отмене ряда рейсов и осложнении движения поездов Нежинского направления из-за российского обстрела.

9 октября УЗ сообщила об изменении маршрутов и конечных остановок поездов Сумского направления из-за нового российского удара по железной дороге.

Тогда же Перовский заявил, что РФ продолжает удары по железной дороге, чтобы обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной. Пассажиров поездов, следующих в направлении Сум, Конотопа, Шостки и других городов области, доставляют автобусными трансферами.