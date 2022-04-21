С начала вторжения РФ Укрзализныця эвакуировала за границу полмиллиона человек
После завершения боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев домой (Фото:t.me/UkrzalInfo)
Компания Укрзализныця с начала полномасштабного вторжения России эвакуировала за границу полмиллиона человек, больше всего в Польшу. В настоящее время компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулись 4 тысячи человек, а с 10 по 18 апреля — 6 тысяч пассажиров. В то же время в указанные периоды из Украины в Польшу следовало по 10 тысяч пассажиров.
Кроме Польши, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. В настоящее время Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захон и Кошице, Вену и Исакчу. Также с 20 апреля между Киевом и польским городом Перемышль начали курсировать два поезда.
В компании добавили, что после завершения боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев домой.
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