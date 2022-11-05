Укрзализныця с начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировала 4 млн человек 5 ноября, 03:21 Укрзализныця перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов (Фото:president.gov.ua)

Укрзализныця с начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировала 4 млн человек, в том числе 1 млн детей. А также перевезли более 200 дипломатических делегаций, 300 тысяч гуманитарных грузов и 120 тысяч животных.

Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин во время встречи президента Владимира Зеленского с железнодорожниками, сообщает пресс-служба главы государства.



Видео дня

По его словам, "железность" стала национальным ресурсом Украины.

«Когда началась война, все железнодорожники с первого дня делали то, что мы сейчас называем "опора безопасности страны". Более 4 миллионов человек эвакуированы. Более миллиона детей и более 120 тысяч домашних животных. Мы спасали все живое, все что могли», — рассказал глава Укрзализныци.

Также он сообщил, что Укрзализныця перевезла более 300 тысяч тонн гуманитарных грузов.

«Железная дипломатия» стала хорошей поддержкой для дипломатического фронта Президента и на сегодняшний день перевезла более 200 делегаций», — отметил Камышин.

Кроме того, он подчеркнул, что железная дорога помогает украинской армии, в том числе из железнодорожных рельсов по всей стране было изготовлено более 10 тысяч противотанковых ежей.

В то же время Камышин сообщил, что, несмотря на вызовы войны, постоянные вражеские обстрелы железнодорожной инфраструктуры, выполнение графика движения поездов составляет более 85%.

"Мы точно сможем предоставить нашим гражданам качественный сервис", - заверил председатель правления компании.