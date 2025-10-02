Укрзализныця заявила о сбое в работе онлайн-сервисов для покупки билетов

В работе приложения и сайта Укрзализныци возник технический сбой 2 октября 2025 года (Фото: Укрзализныця)

Укрзализныця в четверг, 2 октября, заявила о техническом сбое в работе интернет-провайдера, из-за чего онлайн-покупка билетов через приложение и сайт компании недоступна.

Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram.

«Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт», — сказано в сообщении.

Укрзализныця анонсировала восстановление онлайн-продаж билетов в ближайшее время. Сейчас пассажиры могут приобрести проездные документы в кассах, говорится в сообщении.

Ранее 2 октября сообщалось о массированной атаке РФ на железнодорожное депо в Одессе, в результате чего пострадал машинист поезда. Также Россия атаковала железнодорожную и энергетическую инфраструктуру в других областях, в частности на Сумщине и Черниговщине, из-за чего наблюдаются перебои со светом.