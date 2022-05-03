Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 3 мая
Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)
«Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из «горячих» точек Украины. Сегодня, 3 мая, отправится только один поезд из Покровска.
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Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Во вторник, 3 мая, Укрзализныця назначила только один поезд:
— 16:30 — 234/233 Покровск — Львов.
В Укрзализныце подчеркнули, что время отправления может изменяться.
Напомним, ранее НВ писал, что 2 мая более ста гражданских жителей и жительниц Мариуполя прибыли в Запорожье.
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