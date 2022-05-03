Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 3 мая

3 мая, 03:35
Цей матеріал також доступний українською
Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)

«Укрзализныця» продолжает эвакуировать людей из «горячих» точек Украины. Сегодня, 3 мая, отправится только один поезд из Покровска.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Во вторник, 3 мая, Укрзализныця назначила только один поезд:

 — 16:30 — 234/233 Покровск — Львов.

Видео дня

В Укрзализныце подчеркнули, что время отправления может изменяться.

Напомним, ранее НВ писал, что 2 мая более ста гражданских жителей и жительниц Мариуполя прибыли в Запорожье.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Эвакуация Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X