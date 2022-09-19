Из-за ураганов в Сумской области задерживаются пассажирские поезда — список

19 сентября, 00:51
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Укрзалізниця опубликовала список поездов, которые задерживаются (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Укрзалізниця опубликовала список поездов, которые задерживаются (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Государственная компания Укрзалізниця сообщила, что из-за ураганов в Сумской области задерживается ряд поездов.

«Из-за непогоды и урагана на Сумщине повреждена инфраструктура на участке Конотоп — Ворожба. Наши энергетики и колейщики уже проводят восстановительные работы», — сообщили в Укрзалізнице.

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Задерживаются поезда:

  • № 780 Киев — Суми;
  • № 6305 Ворожба — Конотоп;
  • № 805 Харьков — Конотоп;
  • № 6306 Бахмач — Ворожба.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за непогоды поезда в Сумы могут приехать уже во время комендантского часа. Он подчеркнул, что людей по домам доставит специальный транспорт.

«На железнодорожный вокзал мы организовали транспорт на количество пассажиров поезда! Всех развезут! Просьба к встречающим: не стоит нарушать комендантский час и выезжать на вокзал», — заявил Живицкий.

В городе Бурынь Сумской области из-за непогоды частично нет электроэнергии, около 20 частных домов остались без крыши. Один человек погиб, восемь травмированы.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Укрзализныця Поезда Поезд Сумская область Ураган

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