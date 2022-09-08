Укрзалізниця назначила на четверг один эвакуационный поезд с Донбасса

8 сентября, 06:42
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Эвакуация с Донбасса (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Эвакуация с Донбасса (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Компания Укрзалізниця сообщила, что на четверг, 8 сентября, назначен один эвакуационный поезд с Донбасса.

Поезд 234/233 по маршруту Покровск — Днепр — Львов отправится в 16:30.

3 сентября Укрзализныця запустила программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

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С начала августа из четырех областей Украины эвакуировали почти 35 тысяч человек — Верещук

В конце августа Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что обязательную эвакуацию, кроме Донецкой, будут также проводить из части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=oZhM10tKij4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Укрзализныця Эвакуация Война в Украине Война России против Украины

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