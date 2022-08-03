Эвакуация из Донецкой области: Укрзалізниця назначила один эвакуационный поезд на 3 августа
Эвакуация из Донецкой области (Фото:Укрзалізниця/Facebook)
Компания Укрзалізниця сообщила, что на среду, 3 августа, назначен один эвакуационный поезд из Донецкой области.
Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск — Днепр — Львов.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Донецкой области началась обязательная эвакуация. Первый поезд привез местных жителей в Кропивницкий.
Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.
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