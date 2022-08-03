Эвакуация из Донецкой области: Укрзалізниця назначила один эвакуационный поезд на 3 августа

3 августа, 06:42
Эвакуация из Донецкой области (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Эвакуация из Донецкой области (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Компания Укрзалізниця сообщила, что на среду, 3 августа, назначен один эвакуационный поезд из Донецкой области.

Поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск — Днепр — Львов.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в Донецкой области началась обязательная эвакуация. Первый поезд привез местных жителей в Кропивницкий.

Видео дня
Читайте также:
Из Донецкой области выехали две трети жителей — глава ОВА

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов и невозможности обеспечить отопительный сезон в регионе.

https://www.youtube.com/watch?v=OCZVF4QY-58
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Донецкая область Эвакуация Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Это большая ошибка. К чему может привести визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Я очень уважаю спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но из ее визита на Тайвань вопреки желанию президента Байдена, ничего хорошего не выйдет

2 августа, 23:58
Мнения
Клэр Коллинз: «Интервальное голодание позволяет уменьшить жировые отложения и снизить уровень сахара в крови» (Фото:VaDrobotBO/Depositphotos)
Волшебство? Действительно ли интервальное голодание позволяет быстрее похудеть
Клэр Коллинз
Антоновский мост в Херсоне, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Юг — это ключ всей войны» /
Поражение россиян в Херсоне станет началом конца всего вторжения — интервью с израильским офицером
2 августа, 19:46
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X