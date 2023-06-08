Поездом Укрзалізниці. Возможности путешествия украинцам в страны Европы 8 июня, 21:32 В какие страны Европы можно доехать на поездах Укрзалізниці (Фото:bilanol.i.ua/depositphotos)

Украинским гражданам, которые намерены выехать и эвакуироваться в другие страны, не обязательно использовать автобусы или самолеты, поскольку Укрзалізниці предоставляет возможность путешествовать поездом в пять стран Европейского Союза.

Эта транспортная компания предлагает соединение с Польшей, Чехией, Австрией, Словакией, Венгрией и Молдовой. Поездами УЗ ездили Орландо Блум, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и другие выдающиеся люди.

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Как доехать в Польшу из Украины

Украинцы часто выбирают Польшу как одно из самых популярных направлений для спасения от войны. Это связано с удобным расположением, возможностями трудоустройства и схожестью языка. Если вы планируете стать беженцем в Польше, вам могут быть полезны услуги Укрзалізниці. Сейчас существуют регулярные поезда в Польшу из Киева, Харькова, Одессы, Запорожья. Билеты на эти поезда и на обратную поездку можно приобрести на сайте Укрзалізниці. Сейчас функция покупки билетов в кассах недоступна в связи с борьбой с мошенничеством. Цены на билеты варьируются от 1 до 1,5 тысяч гривен.

Как доехать в Австрию и Венгрию из Украины

Есть возможность путешествовать поездом в Австрию и Венгрию. Для этого вам нужно воспользоваться поездом, соединяющим Киев, Будапешт и Вену. Стоит учесть, что билеты на этот поезд можно приобрести только в международных кассах. Стоимость билетов начинается от 900 гривен. Этот поезд проходит через такие станции: Стрый, Воловец, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кишуйсаллаш, Сольнок, Будапешт-Келенфельд, Дьёр, Хедьешхалом. Рейсы выполняются ежедневно. Из Австрии вы также имеете возможность продолжить путешествие в Германию и оформить там временную защиту.

Как доехать в Чехию из Украины

В настоящее время нет прямых поездов из Украины в Прагу, Чешской Республики. Тем не менее, есть возможность доехать с пересадкой. Для этого сначала нужно добраться до польского города Перемышль. Из Киева отправляется поезд в Прагу, который прибывает в Перемышль. Из Перемышля вы можете пересесть на поезд под номером RJ 1000, который следует в столицу Чехии. Этот поезд прибывает в Прагу на следующее утро. Таким образом, все путешествие займет около суток. Стоимость железнодорожного билета начинается от 800 гривен. Если такой способ путешествия не подходит вам, вы также можете воспользоваться услугами международных автобусных перевозчиков. Многие из них работают в Украине даже сейчас, поэтому вы сможете найти альтернативный путь в Чехию.

Как доехать в Словакию из Украины

Зимой 2022 года Укрзалізниця возобновила железнодорожное сообщение в Словакию, запустив новый поезд. Сейчас в этом направлении работают два поезда:

Мукачево — Чоп — Кошице;

Чоп — Чиерна-над-Тисоу.

Сейчас приобрести онлайн билеты на эти маршруты невозможно. Поэтому, если вы планируете путешествовать в это направление, вам нужно обратиться в кассы на вокзале. Но возможно, в ближайшее время будет возможность приобрести билеты и онлайн. Цены на билеты стартуют от 360 гривен.

Как доехать в Молдову из Украины из Украины

Молдова, хоть и не является членом Европейского Союза, однако украинцы, желающие посетить эту страну, имеют такую возможность. Сейчас Молдова имеет статус кандидата в ЕС, так же как и Украина. Для путешествия в Молдову можно воспользоваться поездом. Для этого нужно сесть на поезд Киев-Кишинев. Билеты на этот поезд можно приобрести как онлайн на сайте Укрзалізниці, так и в кассах. Маршрут поезда проходит через Винницу, что позволяет пассажирам, которые не проживают в столице, сесть на него в этом городе. Цены на билеты начинаются от 1600 гривен.