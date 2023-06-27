Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове — горсовет 27 июня, 19:40 Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Во вторник, 27 июня, городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что уволил ответственного за ненадлежащее состояние укрытий в городе.

Об этом пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, с должности отстранили начальника Управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева. Также Терехов объявил выговор директору департамента Валентину Топчию.

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«Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь соответствующее состояние», — сказал харьковский городской голова.

По словам Терехова, из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, самая плохая ситуация сейчас с противорадиационными. Укрытия двойного назначения и самые простые хранилища «почти полностью обеспечены всем необходимым».

Во вторник, 27 июня, мэр Киева Виталий Кличко получил выговор. Кабинет Министров не называет причину, но, вероятно, это связано с состоянием укрытий в столице.

