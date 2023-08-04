В Украине повторно проверят состояние укрытий 4 августа, 20:18 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

В Украине повторно проверят состояние укрытий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 4 августа.

Во время заседания правительства Шмыгаль напомнил, что в июне некоторые руководители на местах были уволены, а некоторые получили выговор из-за ненадлежащего состояния укрытий.



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«Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация», — сказал он.

По словам премьера, там, где состояние укрытий не изменилось, снова примут кадровые решения.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

Первому замглавы Деснянской районной государственной администрации, директору медицинского учреждения и его заместителю сообщили о подозрении в служебной халатности, а охраннику медицинского учреждения инкриминировали оставление в опасности, что привело к смерти.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине. Он также подписал указ об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий и отказ в доступе к ним.



Правоохранители также начали расследовать разворовывание денег на ремонте укрытий и закупки для их обустройства.

В первой половине июня в Украине проверили почти 63 тысячи укрытий. По данным МВД, 77% из них готовы принимать людей во время воздушных тревог. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что больше всего непригодных укрытий в тех городах, которые страна-агрессор обстреливает чаще всего, и назвал Киев, Запорожье, Чернигов, Николаев, Херсон и Днепр. В Киеве непригодными оказались 34,6% укрытий (из обследованных 4655).

27 июня Кабмин вынес выговоры или уволил некоторых руководителей на местах из-за состояния укрытий. Выговор, в частности, получил городской голова Киева Виталий Кличко.