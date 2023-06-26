Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий — указ 26 июня, 16:30 Укрытие (Фото:Днепровский горсовет)

В понедельник, 26 июня, президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и отказ в предоставлении к ним доступа.

Соответствующий указ опубликовал Офис президента.

Согласно документу, Кабмин должен внести до 31 июля в Верховную Раду предложения по изменениям в Уголовный кодекс об усилении уголовной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию и необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа населения к укрытиям.

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СНБО признал, что работа по подготовке укрытий к использованию в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и Конотопском районе Сумской области была неудовлетворительной.

В связи с этим Кабмину, областным и местным органам местного самоуправления рекомендуется немедленно принять меры для привлечения к ответственности руководящих работников и других должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию укрытий в населенных пунктах, где ситуация признана неудовлетворительной.

Необходимо предоставить отчет о результатах принятых мер Аппарату СНБО до 30 июня.

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Согласно результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.