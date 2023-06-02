«Жесткая реакция на гибель людей». Зеленский поручил министрам проверить все защитные сооружения в Украине

2 июня, 13:50
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

После гибели людей возле закрытого укрытия президент Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева, а главе МВД Игорю Клименко — по всей Украине.

Об этом он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 2 июня.

Зеленский дал министрам десять дней, чтобы отчитаться о проверке. Он назвал свое поручение «жесткой реакцией на гибель людей возле закрытого бомбоубежища» в Деснянском районе столицы.

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Также на встрече «комплексно» рассмотрели состояние украинской ПВО: ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха и пути совершенствования, учитывая те ресурсы, которые есть, собственное производство и помощь партнеров.

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Деталей относительно обсуждения ситуации на фронте Зеленский не привел. По его словам, участники Ставки заслушали «всеобъемлющий доклад» разведки о странах, которые помогают России не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны.

Президент анонсировал подготовку «соответствующих решений».

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужчины одной из погибших женщин, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть.

Мэр Виталий Кличко заявил, что укрытия в Киеве должны быть открыты круглосуточно и обещают, что 8 июня Киевсовет обратится в парламент по установлению ответственности за недопущение людей и ненадлежащую работу хранилищ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Александр Клименко Укрытие Владимир Зеленский Александр Камышин

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