50 тысяч пользователей получат доступ к скоростному интернету в укрытиях украинских вузов 20 сентября, 16:06 Новости компаний Хуавэй Украина

Таковы результаты совместного проекта «Хуавэй Украина» и Фонда образовательных инициатив «Wi-Fi в укрытиях», инициированного Минцифры и Минобразования Украины

В течение 2022−2023 учебного года в укрытиях 27 учебных заведений была развернута современная сеть Wi-Fi-6. Это обеспечит непрерывный доступ к образованию студентам и преподавателям по всей Украине — там, где возможно очное обучение. 22 университета, 2 центра занятости и 3 учреждения профессионального образования по всей Украине получили современное оборудование Huawei для скоростного интернета в укрытиях. Партнером и исполнителем проекта выступил БФ «Фонд образовательных инициатив».

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По итогам проекта завершена доставка и производится установка 500 точек доступа, 50 коммутаторов, 200 адаптеров питания, а также мощных маршрутизаторов для увеличения скорости соединения. Эти устройства позволят построить современную Wi-Fi-6 сеть в бомбоубежищах вузов. Одна точка доступа делает возможным доступ к интернету для более чем 100 студентов и преподавателей. В общей сложности количество переданного оборудования Huawei позволит обеспечить интернетом более 50 тысяч пользователей. При необходимости эта мощность может быть увеличена. В укрытиях, функционирующих также как пункты несокрушимости, интернетом смогут пользоваться и горожане.

Фото: Хуавэй Украина

«Мы благодарны компании „Хуавэй Украина“ и Фонду образовательных инициатив за этот проект. На сегодняшний день сотрудничество с крупными корпорациями, другими государствами, учебными заведениями, общественным сектором является сверхважным для обеспечения непрерывности образовательного процесса в это сложное для Украины время. Надеюсь, это только начало, и проект „Wi-Fi в укрытиях“ найдет свое продолжение в дальнейшем сотрудничестве с разными партнерами», — прокомментировал Дмитрий Завгородний, заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

«Информационные технологии и инновации — ключевая специализация Фонда образовательных инициатив. Мы более 11 лет способствуем развитию отечественной IТ-индустрии и популяризации инноваций как образа мышления. Сегодня для IТ-образования чрезвычайно важным является внедрение проекта „Wi-Fi в укрытиях“ именно в учреждениях высшего образования, и мы благодарны Министерству образования и науки Украины, Министерству цифровой трансформации Украины и коллективу „Хуавэй Украина“ за поддержку этой инициативы», — отметила Надежда Омельченко, вице-президент компании «IТ-Интегратор», учредительница БФ «Фонд образовательных инициатив».

Фото: Хуавэй Украина

«Непрерывный доступ к образованию — один из приоритетов Huawei. Наша компания участвует в инициативе „Wi-Fi в укрытиях“, поскольку мы хорошо понимаем ценность образования и его влияние на экономический ландшафт на уровне государства. Устойчивый учебный процесс повлияет на качественную профессиональную подготовку будущих выпускников, которые будут заниматься восстановлением Украины», — отметил Тони Цао, заместитель директора «Хуавэй Украина».

Фото: Хуавэй Украина

Завершающим этапом проекта является обучение технических специалистов университетов-участников программы «Wi-Fi в укрытиях» в соответствии с курсом Huawei HCIA-Datacom по настройке беспроводных решений Wi-Fi. Тренинг проходит с 18 по 22 сентября 2023 года онлайн. Тренер — ведущий отечественный специалист по сетевым технологиям Виталий Марьяновский, сертифицированный тренер Huawei ICT Academy.