Херсон — это Украина. Укрпочта запустила предпродажу марки с городом-героем, более 35% тиража продали за выходные 13 ноября, 19:17 Марка, посвященная Херсону (Фото:Укрпочта via Facebook)

11 ноября Укрпочта объявила предпродажу первой марки, посвященной городу-герою Херсону. По состоянию на 13 ноября было продано уже более 35% тиража.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в Telegram.



«Херсон — это Украина! Именно такую марку мы запускаем. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города», — написал Смелянский в пятницу, 11 ноября.



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Он отметил, что в комплекте с маркой также будет открытка и конверт, на котором солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину.



Смелянский подчеркнул, что предзаказ марки стартует 11 ноября, а запустят ее в декабре.



В воскресенье вечером, 13 ноября, гендиректор Укрпочты сообщил, что продано уже более 35% тиража херсонской марки.

«Решили все же оставить немного, чтобы отправить в херсонские отделения. Очень жду поездку в Херсон, однако хочу приехать не с пустыми руками, так что немного терпения», — добавил он.

