Четвероногий герой. Укрпочта выпустит благотворительную марку Пес Патрон 29 августа, 10:41 Почтовая марка Пес Патрон (Фото:Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский/Telegram)

Укрпочта во вторник, 30 августа, выпустит марку Пес Патрон. Это первая официальная благотворительная марка страны.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти у Telegram.

Держпідприємство планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин.

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За даними ДСНС, в Україні вже знайдено більше 150 000 вибухонебезпечних предметів.

Аркуш включає вісім марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж — 1 млн екземплярів.

За словами генерального директора підприємства Ігоря Смілянського, ті, хто придбають марку, стануть учасниками благодійного проєкту.

«Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників», — написав він.

Пес Патрон став зіркою мережі, працюючи у команді піротехніків із Чернігівської області.

Раніше держпідприємство анонсувало випуск знаменитих марок у цифровому форматі. Укрпошта шукає інвестора для цього проєкту та обіцяє передати частину виручки на ЗСУ.

Партнер у цьому проєкті необхідний тому, що в Україні не до кінця врегульована сфера NFT, зокрема, щодо фінмоніторингу.

Партнера для токена буде обрано за підсумками відкритого конкурсу.

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