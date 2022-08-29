Четвероногий герой. Укрпочта выпустит благотворительную марку Пес Патрон
Почтовая марка Пес Патрон (Фото:Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский/Telegram)
Укрпочта во вторник, 30 августа, выпустит марку Пес Патрон. Это первая официальная благотворительная марка страны.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти у Telegram.
Держпідприємство планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин.
За даними ДСНС, в Україні вже знайдено більше 150 000 вибухонебезпечних предметів.
Аркуш включає вісім марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж — 1 млн екземплярів.
За словами генерального директора підприємства Ігоря Смілянського, ті, хто придбають марку, стануть учасниками благодійного проєкту.
«Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників», — написав він.
Пес Патрон став зіркою мережі, працюючи у команді піротехніків із Чернігівської області.
Раніше держпідприємство анонсувало випуск знаменитих марок у цифровому форматі. Укрпошта шукає інвестора для цього проєкту та обіцяє передати частину виручки на ЗСУ.
Партнер у цьому проєкті необхідний тому, що в Україні не до кінця врегульована сфера NFT, зокрема, щодо фінмоніторингу.
Партнера для токена буде обрано за підсумками відкритого конкурсу.
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