Укрпочта выпустила марку ко Дню Конституции Украины Вчера, 09:46 599 Цей матеріал також доступний українською Укрпочта Марка ко Дню Конституции Укрпочта

Ко Дню Конституции Украины Укрпочта выпустила почтовую марку на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины с надписью Слава Украине.

27 июня на киевском главпочтамте состоялось погашение марки специальным почтовым штемпелем с надписью «Слава Украине! Героям Слава», — сообщает Укрпочта.

«Слава Украине!» — национальный лозунг и символ борьбы за независимость, которую мы сейчас продолжаем отстаивать. Выпуском этой почтовой марки мы еще раз подчеркиваем целостность страны и напоминаем всем, как выглядит настоящая, неделимая Украина. Уверен, что марка разлетится во все уголки Украины от Львова до Донецка, от Чернигова до Симферополя и дальше", — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Номинальная стоимость марки составляет 8 грн, тираж — 100 000 экземпляров.