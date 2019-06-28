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Укрпочта выпустила марку ко Дню Конституции Украины

Вчера, 09:46
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Укрпочта

Марка ко Дню Конституции

Ко Дню Конституции Украины Укрпочта выпустила почтовую марку на самоклеющейся бумаге в форме карты Украины с надписью Слава Украине.

27 июня на киевском главпочтамте состоялось погашение марки специальным почтовым штемпелем с надписью «Слава Украине! Героям Слава», — сообщает Укрпочта.

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«Слава Украине!» — национальный лозунг и символ борьбы за независимость, которую мы сейчас продолжаем отстаивать. Выпуском этой почтовой марки мы еще раз подчеркиваем целостность страны и напоминаем всем, как выглядит настоящая, неделимая Украина. Уверен, что марка разлетится во все уголки Украины от Львова до Донецка, от Чернигова до Симферополя и дальше", — отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Номинальная стоимость марки составляет 8 грн, тираж — 100 000 экземпляров.

Теги:   День Конституции Укрпочта

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