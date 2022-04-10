После 20-летней остановки. Укрпочта возобновляет доставку отправлений по железной дороге 10 апреля, 05:49 Цей матеріал також доступний українською Один железнодорожный вагон может перевезти около 40 контейнеров (Фото:instagram.com/ukrposhta/)

Укрпочта возобновляет доставку отправлений по железной дороге. Этого не было 21 год.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно. В общей сложности планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.

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Один железнодорожный вагон может перевезти около 40 контейнеров, а это ориентировочно 2,4 тыс. посылок. Через неделю, учитывая все маршруты, железнодорожными вагонами можно будет перевезти дополнительно около 140 тыс. посылок.

Несмотря на то, что отправка осуществляется из 5 городов, адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть отделение Укрпочты.

« Несмотря на то, что Укрпочта довольно быстро наладила логистику в условиях войны, из-за большого количества блокпостов и из-за военных действий и их последствий в виде заминированных дорог и поврежденных мостов доставка отправлений по автодорогам затягивается. Вместе с тем, у нас увеличивается количество задач — кроме посылок мы развозим гуманитарную помощь, помогаем с релокацией предприятий, и чтобы делать это все, мы ищем варианты усилить нашу логистическую сеть. Поэтому доставка по железной дороге — это нужное и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Также в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы, отправляемые волонтерами.

Для волонтеров будет действовать специальный тариф. Стоимость одной отправки весом до 30 кг и самой длинной стороной до 70 см – всего 25 грн. Уплата за счет получателя невозможна. Это минимальная стоимость, которая пойдет на подготовку и обслуживание почтового вагона. Однако, если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, они все равно будут приниматься к отправке. О бесплатном отправлении нужно сообщить оператору – его стоимость будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов.

Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылки, Укрпочта будет передавать их волонтерским организациям и фондам.

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