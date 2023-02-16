Укрпочта презентовала новую марку Воины света, воины добра 16 февраля, 01:25 Блок марок посвятили работникам критической инфраструктуры (Фото:Укрпочта)

Национальный почтовый оператор Укрпочта приступил к продаже новой марки Воины света, воины добра, посвященной работникам критической инфраструктуры.



В компании отметили, что торжественное погашение марки состоялось на киевском Главпочтамте с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Тираж марки 300 тысяч экземпляров. Номинальная стоимость блока – 90 грн. К почтовому блоку выпущен конверт Первый день, немаркированный художественный конверт, карточка и магниты. Каждая из иллюстраций отражает процесс работы украинских коммунальщиков. Автор выпуска – художник Александр Никитюк.

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"С октября энергосистема Украины выдержала 14 массированных ракетных атак. В стране почти не осталось подстанций, не атакованных врагом. Энергетики - настоящие герои, которые и днем и ночью, под угрозами новых обстрелов выходят на работу, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Они - воины света. За это им благодарна вся страна", - заявил Шмыгаль.