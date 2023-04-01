Укрпочта более чем вдвое снизила тарифы на отправку посылок в Германию

1 апреля, 10:42
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В стоимость отправки включена адресная доставка посылок (Фото:Укрпошта via Facebook)

В стоимость отправки включена адресная доставка посылок (Фото:Укрпошта via Facebook)

С 1 апреля Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в Германию на 60%.

Новые тарифы будут доступны и обычным гражданам, и предпринимателям, отправляющим свои товары за границу.

Отправка посылки весом до 3 кг обойдется в 13,7 дол. (около 500 грн), весом 7 кг - 21,6 дол. (около 750 грн).

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В эту стоимость кроме, собственно, международной перевозки, включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только за фактический вес без учета объемного веса.

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Для легких отправлений продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 дол. (около 205 грн).

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что посылки доставляются прямыми автомобилями несколько раз в неделю и доставка посылки будет занимать 7-14 дней в зависимости от месяца получения.

Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения со скидкой 3%.

По количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Великобритании.

Германия стала пятой страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. В частности, в январе Укрпочта объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до -45% и на -75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Германия Укрпочта Посылка

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