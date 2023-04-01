Укрпочта более чем вдвое снизила тарифы на отправку посылок в Германию 1 апреля, 10:42 В стоимость отправки включена адресная доставка посылок (Фото:Укрпошта via Facebook)

С 1 апреля Укрпочта снизила тарифы на отправку посылок в Германию на 60%.

Новые тарифы будут доступны и обычным гражданам, и предпринимателям, отправляющим свои товары за границу.

Отправка посылки весом до 3 кг обойдется в 13,7 дол. (около 500 грн), весом 7 кг - 21,6 дол. (около 750 грн).

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В эту стоимость кроме, собственно, международной перевозки, включена стоимость адресной доставки. Стоимость доставки посылки рассчитывается только за фактический вес без учета объемного веса.



Для легких отправлений продолжают действовать тарифы на мелкие пакеты от 5,6 дол. (около 205 грн).

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что посылки доставляются прямыми автомобилями несколько раз в неделю и доставка посылки будет занимать 7-14 дней в зависимости от месяца получения.

Отправить посылку можно из любого отделения Укрпочты с доставкой в любой населенный пункт Германии.

Оформить отправку можно в почтовых отделениях и личном онлайн-кабинете, а также с помощью мобильного приложения со скидкой 3%.

По количеству отправлений из Украины Германия занимает третье место после США и Великобритании.

Германия стала пятой страной, на отправку в которую действуют специальные тарифы. В частности, в январе Укрпочта объявила о снижении тарифов на доставку в Литву, Латвию, Эстонию до -45% и на -75% на пересылку посылок EMS из Украины в Польшу.