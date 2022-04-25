Все решит голосование. Укрпочта планирует выпустить еще одну военную марку
Рассматривается несколько вариантов для новых военных марок (Фото:Telegram-канал Правда Антона Геращенко)
Укрпочта уже в следующем месяце планирует выпустить еще одну марку по военной тематике. Есть несколько вариантов, но окончательный выбор будет сделан во время специального онлайн-голосования.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram .
Сейчас отмечено, что сейчас рассматривается несколько вариантов для новых военных марок:
- Марка, посвященная ВСУ ( Героям Слава)
- Марка, посвященная волонтерам
- Добрый вечер, мы из Украины
- Красная Калина
- Путин - Кремль
"Какая марка будет следующей — решите именно вы, граждане Украины и уже скоро мы запустим онлайн голосование по этому поводу. Мне самому очень интересны результаты", — подчеркнул Смилянский.
Также сообщается, что марка "корабль ВСЕ" будет содержать также первую марку "корабль НА". Сейчас она готовится к запуску и продаже в мае. Будет напечатано 5 млн. штук.
Кроме того, Смилянский анонсировал о запуске вечером, 25 апреля, еще одной марки. Она готовилась еще до войны.
Все заказы, подтвержденные и по которым прошли оплаты (а там возможно прохождение даже после закрытия продаж) будут выполнены и часть уже передана на упаковку и отправку.
Все, кто оказался в этом списке, получит email с подтверждением – к среде.
Тем, кто заказывал 2 и более раз – ваши заказы будут аннулированы ( одинаковые адреса, телефоны, электронные почты), а деньги – возвращены.
"Мы договаривались – только 1 блок и эти правила будут жестко исполнены. Для особо изобретательных с 5+ заказами аннулирую не только дополнительные, но все, которые были сделаны. Не нужно нарушать правила", – написал Смелянский.
Те, кто сделал заказ в старом интернет-магазине и не смог заказать на новой платформе – в Укрпочте пообещали связаться отдельно и попросили немного подождать.
"Для того чтобы сбить спекуляцию и собрать средства на помощь ВСУ и волонтерам — планируем сделать ежедневные аукционы с определенным количеством марок, о чем сообщу еще завтра утром", — добавил глава Укрпошты.
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