Все решит голосование. Укрпочта планирует выпустить еще одну военную марку 25 апреля, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Рассматривается несколько вариантов для новых военных марок (Фото:Telegram-канал Правда Антона Геращенко)

Укрпочта уже в следующем месяце планирует выпустить еще одну марку по военной тематике. Есть несколько вариантов, но окончательный выбор будет сделан во время специального онлайн-голосования.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram .

Сейчас отмечено, что сейчас рассматривается несколько вариантов для новых военных марок:

Видео дня

Марка, посвященная ВСУ ( Героям Слава)

Героям Слава) Марка, посвященная волонтерам

Добрый вечер, мы из Украины

Красная Калина

Путин - Кремль

"Какая марка будет следующей — решите именно вы, граждане Украины и уже скоро мы запустим онлайн голосование по этому поводу. Мне самому очень интересны результаты", — подчеркнул Смилянский.

Также сообщается, что марка "корабль ВСЕ" будет содержать также первую марку "корабль НА". Сейчас она готовится к запуску и продаже в мае. Будет напечатано 5 млн. штук.

Кроме того, Смилянский анонсировал о запуске вечером, 25 апреля, еще одной марки. Она готовилась еще до войны.

Все заказы, подтвержденные и по которым прошли оплаты (а там возможно прохождение даже после закрытия продаж) будут выполнены и часть уже передана на упаковку и отправку.

Все, кто оказался в этом списке, получит email с подтверждением – к среде.

Тем, кто заказывал 2 и более раз – ваши заказы будут аннулированы ( одинаковые адреса, телефоны, электронные почты), а деньги – возвращены.

"Мы договаривались – только 1 блок и эти правила будут жестко исполнены. Для особо изобретательных с 5+ заказами аннулирую не только дополнительные, но все, которые были сделаны. Не нужно нарушать правила", – написал Смелянский.

Те, кто сделал заказ в старом интернет-магазине и не смог заказать на новой платформе – в Укрпочте пообещали связаться отдельно и попросили немного подождать.

"Для того чтобы сбить спекуляцию и собрать средства на помощь ВСУ и волонтерам — планируем сделать ежедневные аукционы с определенным количеством марок, о чем сообщу еще завтра утром", — добавил глава Укрпошты.

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