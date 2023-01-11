«В разы лучше штатной». Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО

11 января, 17:57
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Артиллерийская осколочная мина 82-мм (Фото:Укроборонпром / Facebook)

Артиллерийская осколочная мина 82-мм (Фото:Укроборонпром / Facebook)

Государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО. О каком государстве идет речь — неизвестно.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, эта «мина является в разы лучше штатной».

«Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеней обстановки, в 2−2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных», — говорится в сообщении.

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Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии пяти метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров — 70 ед., а на расстоянии 15 метров — 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы противника из миномета на расстоянии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Вооружение Укроборонпром Мины Производство Осколочные мины Война России против Украины

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