Укроборонпром закупает российские комплектующие для вертолетов - расследование

Авиаремонтный завод Авиакон, что входит в государственный концерн Укроборонпром, закупает лопасти несущего винта к вертолетам типа Ми-8 российского производства, несмотря на заявления оборонного концерна о полном отказе от российских деталей, говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Завод Авиакон закупает лопасти несущего винта у украинской компании Вертолсервис, которая выиграла соответствующий тендер в феврале 2018 года.

Журналисты выяснили, что Вертолсервис через посредников закупает авиапродукцию производства российского Улан-Удэнского лопастного завода, который является дочерней компанией Улан-Удэнского авиационного завода. Последний входит в холдинг Вертолеты России государственной корпорации Ростех.

"И Улан-Удэнский авиационный завод, и Вертолеты России находятся под санкциями СНБО Украины. Однако Улан-Удэнский лопастный завод, который принадлежит к той же группе, пока под санкциями не состоит", - говорится в расследовании.

По данным Схем, одним из основателей Вертолсервиса является сын заместителя гендиректора Укроборонпрома Александра Стеценко - Сергей Стеценко.

Стеценко и второй основатель Вертолсервиса Сергей Киршин подтвердили, что компания действительно поставляет на Авиакон лопасти Улан-Удэнского завода.

"Вы же понимаете, что они производятся только в России. Ну, можно еще производить, например, на Западной Украине, рубить ели, строгать из них лопасти и затем ставить на наши вертолеты, и спасать наших раненых бойцов, вывозить с боевой зоны в больницы и так далее", - отметил Стеценко.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, в вопросе вооружения украинской армии цель оправдывает средства.

"Если нашим ребятам, чтобы их вооружить, надо что-то привезти из РФ, чтобы они еще лучше воевали с РФ, то это только вызывает наше уважение", - сказал он.

Напомним, расследование журнала Новое Время о коррупционных схемах в оборонной сфере спровоцировало громкий скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

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В материале говорилось о ряде серьезных нарушений при закупках в оборонном секторе, которые в Украине являются засекреченными. По данным источников НВ, конечным бенефициаром этой схемы является нардеп и экс-глава наблюдательного совета Укроборонпрома Сергей Пашинский. В ответ редакция получила требования опровергнуть материал и угрозы судебных исков от юридических лиц, являющихся фигурантами статьи.

Пашинский ответил, что "с уважением относится к профессиональной деятельности журналистов и никогда бы не позволил себе угроз" в их адрес и подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО Издательский дом Медиа-ДК, который издает Новое время.