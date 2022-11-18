Укроборонпром наладил изготовление боеприпасов советских калибров и мин

18 ноября, 19:52
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Укроборон сообщил, что производит боеприпасы советских калибров (Фото:Державний концерн «Укроборонпром» via Facebook)

Укроборон сообщил, что производит боеприпасы советских калибров (Фото:Державний концерн «Укроборонпром» via Facebook)

Госконцерн Укроборонпром наладил производство боеприпасов советских калибров 122 и 152 миллиметров и мин калибра 120 миллиметров.

«Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО», — отмечается в пресс-релизе на сайте Укроборонпрома.

Согласно сообщению, производство этих боеприпасов и мин длится уже не первый месяц и рассредоточено, на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.

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"Боеприпасы, произведенные Укроборонпромом, должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают", - отметили в компании.

Укроборонпром также сообщил о планах совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с шестью странами-членами НАТО, в частности Польшей, Чехией, Францией и Данией.

«Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и созданные в безопасных местах», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 9 ноября Украина и Чехия подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

20 сентября в Укроборонпроме сообщали о планах построить совместный боеприпасный завод вместе со страной НАТО.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НАТО Промышленное производство Укроборонпром Мины Боеприпасы

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