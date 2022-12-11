Камикадзе с возможностью возвращения. В Укроборонпроме рассказали о новых беспилотниках для ВСУ 11 декабря, 10:34 Укроборонпром разрабатывает новые беспилотники для украинской армии (Фото:Укроборонпром)

Укроборонпром активно работает над разработкой собственных украинских беспилотников, являющихся одним из самых эффективных видов вооружений в войне против России.

Об этом рассказал руководитель проектов концерна Укроборонпром Олег Болдырев в интервью изданию Настоящее время.

По его словам, нынешняя война идет в направлении битвы роботизированных беспилотных систем, и Украина активно работает над тем, чтобы обеспечить ими своих защитников в необходимом количестве. Болдырев рассказал, что уже в скором времени ВСУ получат на вооружение новый беспилотник, который поможет наносить удары по тылу противника.

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Болдырев отмечает, что дрон уже практически готов и проходит испытание. По характеристикам БПЛА похож на иранские дроны-камикадзе, но имеет некоторые особенности, делающие его уникальным.

«Он уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения», - сказал представитель Укроборонпрома.

Он объяснил, что возможность «возвращения» означает то, что дроны смогут атаковать вражеские цели несколько раз. Дальность полета новых БПЛА составляет 1000 километров, а вес боевой части беспилотника – 75 килограммов.

В Укроборонпроме подчеркнули, что разработанная модель беспилотников частично состоит из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется отечественными специалистами.

17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», – такие подробности проекта сообщили тогда Facebook.

В тот же день Фонд Повернись живим написал в соцсетях , что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием Бавовна в Москве.

Позже в Укроборонпроме рассказали , что смогут показать военным украинский ударный беспилотник к Новому году.