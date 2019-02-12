Укроборонпром показал модернизированный танк Т-64, который серийно поставляется в ВСУ Вчера, 08:43 1749 Цей матеріал також доступний українською Укроборонпром Танк показал себя на учениях НАТО Укроборонпром

Укроборонпром показал модернизированный танк Т-64 образца 2017 года, который с прошлого года серийно поставляется в Вооруженные силы Украины.

Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя на Донбассе.

Во время модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и нового динамической защиты.

Машина проявила себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и была показана на параде ко Дню Независимости.

В боевую машину интегрировали современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танке без ее изменений, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для их интеграции в системы боевой машины.

В прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Фото: Укроборонпром

Т-64 также получил новую динамическую защиту. Кроме того, танк оснастили системами спутниковой навигации, который позволяет в онлайн-режиме обмениваться надежно зашифрованными данными.

Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями Лыбидь К-2РБ, которые обеспечивают надежную защиту от помех и перехвата связи на дистанции до 70 километров.