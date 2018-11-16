16 ноября 2018, пятница

Укроборонпром показал экспериментальный корпус БТР из стали производства одной из стран НАТО

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БТР готовят к испытаниям на полигоне
Фото: Укроборонпром

БТР готовят к испытаниям на полигоне

Укроборонпром показал экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Как рассказали в пресс-службе концерна, для его изготовления необходимо было сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 – бронированных. 

Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика.

В ближайшее время БТР направят на полигон для проведения испытаний под контролем Минобороны. Для этого корпус обстреляют с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета.

После успешных испытаний и при наличии заказов со стороны силовых ведомств Киевский бронетанковый завод сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой базе, что позволит значительно расширить производство этой боевой машины. 

Бронетранспортер БТР-3ДА - колесная машина, оснащенная боевым модулем Штурм-М с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, пулеметом и автоматическим гранатометом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки удается достичь высокой точности на всех режимах огня.

Кроме того, БТР-3 оснащен высокоточным противотанковым комплексом Барьер, который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

 

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