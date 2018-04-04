Укроборонпром начал серийное производство боевых машин Атлет - видео

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государственный концерн Укроборонпром начал серийное производство боевых машин поддержки Атлет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, новые машины значительно усилят технические возможности ВСУ.

"Эти бронированные ремонтно-эвакуационные машины предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность", - заявил он.

При этом Порошенко отметил, что Атлеты также имеют значительный экспортный потенциал, что позволит "дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа".

Ранее сообщалось, что Украина готова к запуску серийного производства комплексов защиты бронетехники, заинтересовавших Турцию.