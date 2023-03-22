Первая партия уже в ВСУ. Укроборонпром начал производить третий вид боеприпаса — 122-мм артиллерийский снаряд
Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 и САУ Гвоздика (Фото:Укроборонпром)
Укроборонпром вместе со страной НАТО наладил производство артиллерийских 122-мм снарядов за границей. Одну партию уже отгрузили для ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.
Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15 400 метров) и САУ 2С1 Гвоздика (15 200 метров).
Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии на зарубежных мощностях с участием специалистов из Украины.
- прочность корпуса при выстреле;
- стойкость снаряжения;
- максимальная дальность стрельбы;
- проверка кучности при стрельбе;
- полнота разрыва снаряда.
«Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного „советского“ образца», — добавили в Укроборонпроме.
Кроме снарядов, концерн работает над беспилотником дальностью 1000 км. Разработанная модель частично состоит из деталей иностранного производства, но разработку программного обеспечения, сбора и технического обслуживания дронов проводят украинские специалисты.