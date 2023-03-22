Первая партия уже в ВСУ. Укроборонпром начал производить третий вид боеприпаса — 122-мм артиллерийский снаряд 22 марта, 11:11 Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 и САУ Гвоздика (Фото:Укроборонпром)

Укроборонпром вместе со страной НАТО наладил производство артиллерийских 122-мм снарядов за границей. Одну партию уже отгрузили для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

Снаряд калибра 122 мм украинская артиллерия использует при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15 400 метров) и САУ 2С1 Гвоздика (15 200 метров).

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Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии на зарубежных мощностях с участием специалистов из Украины.

Перед заказом Минобороны были заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда:

прочность корпуса при выстреле;

стойкость снаряжения;

максимальная дальность стрельбы;

проверка кучности при стрельбе;

полнота разрыва снаряда.

«Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного „советского“ образца», — добавили в Укроборонпроме.

Кроме снарядов, концерн работает над беспилотником дальностью 1000 км. Разработанная модель частично состоит из деталей иностранного производства, но разработку программного обеспечения, сбора и технического обслуживания дронов проводят украинские специалисты.