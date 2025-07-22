Германа Сметанина назначили исполняющим обязанности генерального директора Укроборонпрома после изменений в структуре управления госконцерном. Это произошло после того, как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое возглавлял Сметанин, передали в подчинение Министерству обороны.

Об этом во вторник, 22 июля, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Наблюдательный совет компании принял решение о назначении Сметанина исполняющим обязанности генерального директора после того, как предыдущий руководитель Олег Гуляк перешел на другую должность.

Наблюдательный совет Укроборонпрома объявил конкурс на должность генерального директора предприятия. В нем сможет принять участие Герман Сметанин и другие кандидаты, которые имеют соответствующую квалификацию.

Подбор кандидатов и их предварительную оценку будет проводить украинский офис международной компании Odgers Berndtson, которая специализируется на поиске топ-менеджеров. Отбор начнется 28 июля 2025 года.

Олег Гуляк возглавил Укроборонпром в октябре 2024 года, после того, как с сентября временно исполнял обязанности гендиректора. Его назначение произошло после увольнения Германа Сметанина, которого назначили министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. До этого Сметанин руководил Укроборонпромом.

21 июля Кабинет министров Украины провел реорганизацию министерств. Министерство национального единства, Минагрополитики, Минприроды и Минстратегпром прекратили существование — их присоединили к другим ведомствам. Правительство ликвидировало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Его функции возложили на Министерство обороны.