Перед судом предстанет экс-руководитель спецэкспортера, который завладел 23 млн долларов государственных предприятий-участников Укроборонпрома, сообщили в НАБУ (Фото: https://t.me/nab_ukraine)

В суд передали дело бывшего руководителя одного из государственных спецэкспортеров, которого обвиняют в завладении более 23 млн долларов государственных предприятий-участников концерна Укроборонпром.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в среду, 9 июля.

По данным следствия, фигурант вместе с другими лицами разработал план по завладению государственными средствами. Согласно этому плану, фирма, руководителем которой был бывший чиновник, на основании ложных документов платила компаниям-нерезидентам за якобы предоставленные агентские услуги по продаже украинской военной техники, отметили в НАБУ.

Реклама

Однако часть этих средств, по меньшей мере 13 млн евро, оказалась на счетах фигуранта в результате перевода денег через ряд транзитных компаний.

В дальнейшем эти средства экс-руководитель спецэкспортера использовал в собственных целях. Как пишет НАБУ, он приобрел во Франции виллу за 86 млн грн; винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков за 229 млн грн, а также 27 винодельческих участков за 37 млн грн.

Чтобы скрыть происхождение средств, фигурант использовал банковские счета в разных странах.

В НАБУ сообщили, что на указанное имущество французский суд наложил арест. Сейчас продолжается процедура экстрадиции обвиняемого в Украину.