19 июля 2025 года во Львове состоялось историческое событие: Premier FOOD Group с собственным брендом Mr.Grill и партнером UKRNAFTA установили национальный рекорд Украины «Наибольшее количество хот-догов, приготовленных на АЗК за 60 мин».

Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов Украины — пятеро бренд-шефов Mr.Grill приготовили 1000 хот-догов всего за 47 минут, превзойдя свои собственные ожидания. После официальной фиксации все хот-доги были бесплатно вручены гостям. Всего было приготовлено и роздано более 1200 хот-догов в рамках мероприятия.

Цифры рекорда:

1000 хот-догов за 47 минут;

более 1000 сосисок и столько же булочек;

25 000 мл фирменных соусов.

Программу мероприятия дополнили шоу барабанщиков, викторины с подарками, фуд-зоны. Для детей организовали развлечения с аниматорами — Нефтезавром и Гигантским хот-догом, аквагрим, шоу мыльных пузырей и фотозоны.

Это рекордное событие состоялось в рамках празднования Международного Дня хот-дога — ключевого праздника года для бренда Mr.Grill, который более 17 лет формирует культуру street food в Украине и, как лидер рынка, задает тренды. Фестиваль проходил на АЗК UKRNAFTA во Львове и объединил сотни гостей вокруг идеи качественного и вкусного стритфуда.

«Такого еще никто и никогда не делал. Мы не просто достигли цели — мы ее превзошли. Уверен, что 19 июля 2025 года по праву можно назвать одним из самых вкусных событий года. Горжусь своей командой», — прокомментировал Виталий Войтович, основатель и CEO Premier FOOD Group.

Это уже третий национальный рекорд в копилке компании. В 2015 году Premier FOOD Group установила рекорд по приготовлению самого большого хот-дога в Украине — 1,17 метра длиной и весом 19,5 кг.

В 2021 году во время Октоберфеста в Киеве компания превзошла собственное достижение, приготовив хот-дог длиной 1,83 метра и весом 24 кг.

Справка о компании

Premier FOOD Group — украинская производственно-логистическая группа, основанная в 2007 году, которая является лидером рынка street food в Украине. Компания осуществляет полный цикл — от производства до доставки — и ежемесячно производит более 10 млн хот-догов.

Масштабы и инфраструктура: