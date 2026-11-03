Отключения света в Киеве в октябре 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

С ночи вторника, 3 ноября, продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетику Украины, ситуация в энергосистеме осложнилась, сообщила компания Укрэнерго в Telegram.

Как заявили в Укрэнерго, только за минувшие сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения», что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

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В результате российских ударов в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, действуют аварийные отключения.

«Тысячи энергетиков с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения», — сообщили в Укрэнерго.

Там добавили, что в первую очередь специалисты будут запитывать критическую инфраструктуру.

Ранее в компании ДТЭК сообщили, что в ночь на 3 ноября и утром того же дня Россия нанесла массированный удар по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, применив десятки ракет и беспилотников, станции прекратили выработку электроэнергии. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы важные подстанции, в частности в западной части Украины. Корецкий заявил о серьезных повреждениях в энергосети и на объектах генерации электроэнергии.

Воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа Shahed (120 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда — временно оккупированная АР Крым.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей: три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон, около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.

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Утром 3 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения по команде Укрэнерго.

В Киевводоканале сообщили, что Киев временно остался без водоснабжения из-за обесточивания объектов водоканала. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе и области действуют экстренные отключения из-за российской атаки на объекты киевского регионального энергоузла. Отключения также привели к перебоям в работе общественного транспорта.