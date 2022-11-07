Ситуация напряженная. В Киевской области сегодня проведут экстренные отключения электроэнергии — Укрэнерго
31 октября Россия атаковала Киевскую область (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)
В понедельник, 7 ноября, Укрэнерго предоставило распоряжение провести экстренные отключения света в Киевской области из-за роста потребления электроэнергии.
В компании заявили, что ситуация в энергосистеме напряженная и призвали всех жителей области поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте.
«Для этого потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00», — говорится в сообщении Telegram.
Укрэнерго призвало представителей бизнеса ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
ДТЭК Киевские региональные электросети напомнили, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Были обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
В Киевской области были также зафиксированы попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Жителей региона призвали готовиться к длительным отключениям света. В некоторых населенных пунктах также нет воды.